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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Microsoft приостанавливает продажи в России

Microsoft приостанавливает продажи в России
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и услуг в России, говорится в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

"Сообщаем, что мы приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - говорится в сообщении.

"Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, ЕС и Великобритании и приостанавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями властей о санкциях", - отметил президент компании.

"По мере развития ситуации" корпорация не исключает, что "будет принимать дополнительные шаги", указано в заявлении Microsoft.

Кроме того, корпорация продолжает сотрудничество с украинскими специалистами по кибербезопасности - по защите от возможных хакерских атак со стороны РФ.

В российской пресс-службе Microsoft получить комментарий не удалось.

Решения других компаний

Ранее аналогичные заявления сделали компании SAP, Intel и Oracle.

Так, например, гендиректор SAP CE Кристиан Кляйн заявлял об остановке бизнеса компании в РФ из-за санкций и о приостановке всех продаж услуг и продуктов SAP в РФ. При этом никаких подробностей об остановке своей деятельности в РФ компания не сообщала.

Позднее в "САП СНГ" (российская "дочка" SAP) "Интерфаксу" сообщили, что компания продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.

"Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", - сказали в компании.

Microsoft Россия

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