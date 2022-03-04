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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Российские контейнерные ж/д операторы составили предложения по их господдержке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ECП, объединяет крупнейших российских контейнерных операторов) сообщил, что подготовил перечень желательных мер государственной поддержки российского контейнерного рынка.

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ЕСП намерен направить пакет предложений премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву, а также в профильные федеральные органы власти.

Один из ключевых блоков инициатив касается требования о продаже 80% валютной выручки. В ЕСП отмечают, что для оплаты услуг иностранных контрагентов в сопредельных государствах при организации транспортно-логистических сервисов в международном сообщении (экспорт, импорт и транзит) требуется более 20% от остающейся валютной выручки.

Поэтому объединение предлагает нормативно обеспечить сопоставимый курс одновременной продажи и покупки валюты, а также определить для этой схемы достаточный объем покупки валюты - необходимый, чтобы исполнять контрактные внешнеэкономические обязательства.

Кроме того, в текущей экономической ситуации ЕСП видит риски неисполнения действующих контрактов с заемным финансированием из-за существенного увеличения ставок по лизинговым и кредитным платежам. Чтобы не допустить проблем с расчетами ЕСП предлагает поддержать участников рынка следующими решениями: по обязательствам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, зафиксировать в договорах ее размер на уровне 9,5% (как в период с 11 до 28 февраля 2022 года); по обязательствам с фиксированной ставкой ввести запрет на ее увеличение в договорах; запретить любые изменения существенных положений контактов, которые могут ухудшить условия для лизингополучателей и заемщиков, а также определить, что указанный мораторий распространяется на лизинговые и кредитные договоры, заключенные до 28 февраля при покупке подвижного состава, контейнеров, погрузочно-разгрузочных механизмов, проектировании и строительстве терминально-логистической, а также сопутствующей складской и железнодорожной инфраструктуры.

Также ЕСП отмечает, что в связи с отказом в приеме новых заявок со стороны крупных европейских морских линий и потенциальной приостановке судозаходов в российские порты на Северо-Западе и в Черноморском бассейне импорт продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, перевозимых в контейнерах, может критично снизиться. Чтобы по-прежнему обеспечивать ими население в достаточном объеме, ЕСП предлагает: установить на железной дороге безусловный и неограниченный приоритет для перевозок контейнеров в импортном сообщении, в первую очередь - через сухопутные пограничные переходы Казахстана, Китая и Монголии и дальневосточные порты России; предоставить приоритет при экспортных, транзитных и внутрироссийских железнодорожных перевозках в размере, обеспечивающем сбалансированность парка подвижного состава и контейнеров в международном сообщении, снабжение товарами первой необходимости российских регионов и непрерывность экспортирования продукции российских производителей.

Санкции со стороны иностранных владельцев контейнеров и возможная приостановка судозаходов крупных европейских морских линий в порты России, по мнению ЕСП, также увеличат дефицит и ухудшат оборачиваемость контейнеров в России.

Чтобы нивелировать негативные последствия этого, объединение предлагает автоматически продлить срок временного ввоза иностранных контейнеров с 90 до 180 дней и не возбуждать административные дела за нарушение таких сроков в отношении уже ввезенных и оформленных контейнеров.

В ЕСП входят такие компании, как ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома"), транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, UTLC ERA), АО "РЖД Бизнес Актив" (входит в подконтрольное "Российским железным дорогам" АО "РЖД Логистика").

ЕСП Михаил Мишустин Госдума Евгений Москвичев Трансконтейнер FESCO

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