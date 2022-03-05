Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

ЦБ РФ 9 марта проведет недельный аукцион репо из-за дефицита ликвидности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в связи с формированием в банковском секторе структурного дефицита ликвидности 9 марта 2022 года проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю, говорится в сообщении регулятора.

Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 9 марта. Исполнение первой части сделок - в день аукциона, второй - 16 марта 2022 года.

Кроме того, Банк России с 9 марта в рамках "тонкой настройки" продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо и депозитные аукционы (лимит каждого - 3 трлн рублей, срок размещения средств - один день).

ЦБ продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и при необходимости лимиты по указанным операциям будут уточняться, отмечается в сообщении.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Газпром" еще раз подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"ВСМПО-Ависма" после приостановки контракта с Boeing переориентируется на другие рынки

Boeing приостановил закупки титана из России

Boeing приостановил закупки титана из России

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

Цена газа в Европе подбирается к $4000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $3200 за тысячу кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });