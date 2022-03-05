ЦБ РФ 9 марта проведет недельный аукцион репо из-за дефицита ликвидности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в связи с формированием в банковском секторе структурного дефицита ликвидности 9 марта 2022 года проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю, говорится в сообщении регулятора.

Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 9 марта. Исполнение первой части сделок - в день аукциона, второй - 16 марта 2022 года.

Кроме того, Банк России с 9 марта в рамках "тонкой настройки" продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо и депозитные аукционы (лимит каждого - 3 трлн рублей, срок размещения средств - один день).

ЦБ продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и при необходимости лимиты по указанным операциям будут уточняться, отмечается в сообщении.