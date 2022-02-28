Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:02

ЦБ 1 марта проведет однодневный и недельный аукционы репо без установления лимита по ним

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 1 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 2 марта 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

Также из-за дефицита ликвидности в банковском секторе ЦБ 1 марта проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю (с исполнением первой части сделок 2 марта, второй части - 9 марта 2022 года).

ЭкономикаБанки на безлимитном аукционе 1-дневного репо "тонкой настройки" привлекли более 3 трлн руб.Читать подробнее

Лимит на этих двух аукционах репо установлен не будет. Все поступившие заявки, при соблюдении иных требований по этим операциям, будут удовлетворены в полном объеме, отмечает регулятор.

В дальнейшем Банк России намерен вернуться к традиционным параметрам проведения операций по управлению ликвидностью банковского сектора преимущественно за счет проведения недельных операций, подчеркивает ЦБ. Решения о проведении аукционов "тонкой настройки" и определении лимитов этих операций будут приниматься с учетом изменения ситуации с ликвидностью и динамики процентных ставок денежного рынка.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ на начало дня 28 февраля составил 2,908 трлн рублей, увеличившись с 11 млрд рублей на утро 25 февраля.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковской системы, характеризующееся наличием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

MSCI и JPMorgan могут исключить акции и облигации РФ из состава индексов EM

Торгов на фондовом рынке Мосбиржи во вторник опять не будет

ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам

Сбербанк с 1 марта существенно повышает ставки по депозитам

Рубль закрыл торги в минусе к доллару и евро, но отыграл большую часть дневных потерь

Рубль закрыл торги в минусе к доллару и евро, но отыграл большую часть дневных потерь

Источники сообщили о сложностях у российских НК с продажей морских партий нефти

Путин подписал указ об экономических мерах в связи с санкциями

Автоконцерн Volvo приостановил операции в РФ вслед за Daimler

Автоконцерн Volvo приостановил операции в РФ вслед за Daimler

Прокачка газа через Украину во вторник вновь ожидается на высоком уровне

Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });