ЦБ 1 марта проведет однодневный и недельный аукционы репо без установления лимита по ним

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 1 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 2 марта 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

Также из-за дефицита ликвидности в банковском секторе ЦБ 1 марта проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю (с исполнением первой части сделок 2 марта, второй части - 9 марта 2022 года).

Лимит на этих двух аукционах репо установлен не будет. Все поступившие заявки, при соблюдении иных требований по этим операциям, будут удовлетворены в полном объеме, отмечает регулятор.

В дальнейшем Банк России намерен вернуться к традиционным параметрам проведения операций по управлению ликвидностью банковского сектора преимущественно за счет проведения недельных операций, подчеркивает ЦБ. Решения о проведении аукционов "тонкой настройки" и определении лимитов этих операций будут приниматься с учетом изменения ситуации с ликвидностью и динамики процентных ставок денежного рынка.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ на начало дня 28 февраля составил 2,908 трлн рублей, увеличившись с 11 млрд рублей на утро 25 февраля.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковской системы, характеризующееся наличием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ.