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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein закроет магазины в России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., приняла решение временно закрыть свои магазины и приостановить все коммерческие операции в РФ и Белоруссии с 7 марта, сообщила компания в своих соцсетях.

С 28 февраля PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в России.

При этом корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в РФ - они продолжат получать зарплату.

Ранее о приостановке работы в РФ объявили fasion-ритейлеры Inditex (сети Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и др.), Marks & Spencer, Mango, H&M.

Tommy Hilfiger Calvin Klein Warner's PVH США

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