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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Fazer прекратит деятельность в России из-за ситуации на Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Финский производитель продовольствия Fazer официально прекращает операционную деятельность в России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.

"У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо принять во внимание, что не позволило нам выйти так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали неустанно и максимально быстро, принимая во внимание возможные риски и угрозы", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора Fazer Кристофа Вицтума.

На фабриках Fazer в РФ работает около 2,3 тысяч человек. В 2021 году чистый объем продаж компании в России составил около 157 млн евро.

В сообщении отмечается, что процесс увольнения сотрудников будет осуществляться с должным учетом их интересов и местного законодательства.

Fazer Group основана в 1891 году в Финляндии, работает в девяти странах, в том числе в России, где у группы четыре производственные площадки - в Санкт-Петербурге и Москве. Компания выпускает хлеб, шоколад, конфеты и замороженные продукты.

Fazer Россия

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