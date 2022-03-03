Ритейлер Marks & Spenсer остановил поставки для российских магазинов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.

"(...) M&S приостанавливает поставки для российского бизнеса турецкого франчайзи", - говорится в сообщении компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Марка Рус" (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) является Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых - гражданин Турции.

Выручка "Марка Рус" в 2020 году составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль - 386 млн рублей.

Ранее о приостановке работы в России сообщили испанский ритейлер Mango и шведский H&M.