Что случилось этой ночью: понедельник, 7 марта

Временный запрет на размещение новых роликов в TikTok в РФ, прекращение работы Fazer в России, телефонный разговор Макрона и Зеленского

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России. Соцсеть объяснила это решение принятием в РФ закона о "фейках", указав, что безопасность ее сотрудников и пользователей остается приоритетом для компании. Стриминговый сервис Netflix также решил приостановить работу над новыми проектами в РФ. Корпорация отметила, что это связано с событиями на Украине.

- Fazer прекратит деятельность в России из-за ситуации на Украине. На фабриках компании в РФ работает около 2,3 тысяч человек. Корпорация сообщила, что процесс увольнения сотрудников будет осуществляться с должным учетом их интересов и местного законодательства.

- Макрон проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным. В канцелярии французского президента пояснили, что он сообщил о готовности РФ взаимодействовать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Макрон также пообещал усилить гуманитарную поддержку Киева.

- Владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein закроет магазины в России. При этом PVH Corp. будет оказывать поддержку 550 сотрудников в РФ - они продолжат получать зарплату.

- Минобороны РФ предупредило о подготовке СБУ провокации с радиоактивным заражением. Военные отметили, что СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить РФ в "якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке", находящейся в Харьковском физико-техническом институте.