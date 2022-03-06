TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть TikTok приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о "фейках", говорится в заявлении компании.

"Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута", - говорится в сообщении компании.

"Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, учитывая безопасность в качестве нашего главного приоритета", - отметили в компании.

28 февраля Роскомнадзор (РКН) направил в адрес платформы коротких видео TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности.

Совет Федерации 4 марта проголосовал за поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).

Также в кодексе появляется статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальным наказанием по ней будет штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.

В связи с принятием этого закона о приостановке своей работы заявили ряд СМИ, в том числе телеканал "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), который сделал это накануне принятия - 3 марта, а также BBC, Bloomberg, CNN и другие.