Глава РФПИ Дмитриев покинул совет директоров сети клиник "Мать и дитя"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 5 марта покинул совет директоров MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя"), следует из сообщения компании.

Таким образом, совет директоров MDMG сократился до шести представителей. В него, в частности, продолжает входить иностранец иностранец - Саймон Роулендс (независимый директор). Полномочия Роулендса в совете директоров истекают в 2022 году.

Помимо этого, в совет директоров входят основатель и гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер, главный управляющий партнер коллегии адвокатов "Меклер и партнеры" Владимир Меклер, CFO Skillbox Виталий Устименко и CFO международного разработчика мобильных игр Game Insight Татьяна Лукина.

MDMG зарегистрирована на Кипре в 2010 году. "Мать и дитя" объединяет 42 современных медицинских учреждения в 24 городах РФ. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, в ноябре 2020 года торги акциями начались на "Мосбирже" в рамках вторичного листинга.

Санкции в отношении Кирилла Дмитриева

Дмитриев и сам РФПИ попали под санкции США и Великобритании 1 марта 2022 года. Также позднее Евросоюз запретил соинвестирование в новые проекты вместе с российским фондом.

Дмитриев вошел в совет директоров MDMG в 2012 году, при последнем переизбрании в совет его полномочия были продлены до 2024 года.

Сейчас Дмитриев входит в совет директоров "Транснефти", "Ростелекома", РЖД и других компаний.