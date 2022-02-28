США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы

Кирилл Дмитриев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его глава Кирилл Дмитриев включены в санкционные списки США, сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

И РФПИ, и Дмитриев включены в SDN List, список, предусматривающий полную блокировку активов.

Также под санкции США попало ООО "УК "РВК". РВК была передана в структуру РФПИ в рамках реформы институтов развития, объявленной в ноябре 2020 года. ООО "УК "РВК" - новое юрлицо, учрежденное РФПИ вскоре после объявления о реформе институтов развития, компания получила лицензию ЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.