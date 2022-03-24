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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Первый замглавы РФПИ Браверман попал под санкции Минфина США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман подпал под санкции США и включен в SDN List, что предполагает полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, отвечающее за санкции подразделение Минфина США).

В качестве основания для включения в санкционные списки Бравермана указана его связь с Совкомбанком, который в конце февраля уже подпал под блокирующие санкции США. Браверман входил в наблюдательный совет кредитной организации как представитель РФПИ, владельца миноритарной доли в капитале банка.

Браверман работает в РФПИ более 10 лет. Сам фонд и его бессменный руководитель Кирилл Дмитриев попали под санкции США 28 февраля.

РФПИ Совкомбанк Анатолий Браверман Кирилл Дмитриев Минфин США
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