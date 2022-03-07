VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK сообщила о том, что ее совет директоров покинули пять членов.

Речь идет о Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле и Марке Ремоне Сороре - они уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK 4 марта. Все они являлись в совете директоров VK представителями Naspers.

Еще два независимых директора - Ян Буне и Сан Хун Ким - покидают свои посты в совете 7 марта.

Мэттью Хаммонд покидает пост управляющего директора и финансового директора VK, также указано в сообщении интернет-компании. Хаммонд был назначен управляющим директором интернет-компании в 2011 году, CFO - в 2013 году.

"VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время компания объявит о новых назначениях", - приводятся в сообщении VK слова гендиректора компании Владимира Кириенко.

"Naspers продолжает оставаться акционером VK", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе VK.

В совете директоров VK остаются 5 человек: сооснователь VK Дмитрий Гришин, глава юридической дирекции АО "Газпром-Медиа Холдинг" (ГПМ) Дмитрий Чудаков, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" и член совета директоров ГПМ Сергей Куприянов, гендиректор АО "МФ Технологии" (МФТ) Ульяна Антонова.

Чудаков, Устинов и Куприянов вошли в совет директоров VK после смены акционеров МФТ, которая владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

В конце 2021 года из состава акционеров МФТ вышли USM и Сбербанк, новыми совладельцами компании стали СОГАЗ и ГПМ (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).