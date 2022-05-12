Сооснователь VK Гришин покинул пост главы совета директоров компании

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора компании 11 мая, говорится в сообщении VK.

VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время, отмечается в сообщении.

В начале марта совет директоров VK покинули 5 членов. Так, с 4 марта из совета вышли три представителя Naspers - Жако Ван Дер Мерв, Чарльз Сирле и Марк Ремоне Сорор. Еще два независимых директора - Ян Буне и Сан Хун Ким - покинули совет 7 марта.

Таким образом, после ухода Гришина в совете директоров VK остаются четыре человека: глава юридической дирекции АО "Газпром-Медиа Холдинг" (ГПМ) Дмитрий Чудаков, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" и член совета директоров ГПМ Сергей Куприянов, гендиректор АО "МФ Технологии" (МФТ) Ульяна Антонова.