В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

Офис VK в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Включение гендиректора интернет-компании Владимира Кириенко в санкционный список США не повлияет на операционную и финансовую деятельность, а также на взаимодействие с партнерами, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в VK.

В ночь на среду Минфин США ввел санкции в отношении гендиректора интернет-компании VK Владимира Кириенко - сына первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Санкции, введенные США, связаны с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал соответствующие указы, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией.

Владимир Кириенко возглавил VK в декабре 2021 года, до этого являлся первым вице-президентом ПАО "Ростелеком".