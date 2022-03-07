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Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами и валютные операции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Минфине РФ создана подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ, которая будет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

Подкомиссию возглавил министр финансов Антон Силуанов, говорится в сообщении Минфина.

Заявления о выдаче разрешений можно направлять по адресу podcom@minfin.gov.ru или по почтовому адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, а также приносить в Минфин (Москва, Ильинка, д.9, 5 подъезд, комн. 121).

В субботу вечером Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

Конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

"Владелец счета "С" сможет обратиться (в комиссию - ИФ) за разрешением на конверсию", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившихся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ. При этом, каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, для них не устанавливается.

На ближайшие дни приходится несколько погашений евробондов крупными российскими эмитентами: "Роснефть" ($2 млрд, 6 марта), "Газпром" ($1,3 млрд, 7 марта), "Норильский никель" ($500 млн, 9 марта). Ближайшие выплаты по суверенным евробондам приходятся на 16 марта (купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 гг на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно).

Минфин РФ Антон Силуанов

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