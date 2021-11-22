ЦБ РФ отметил замедление темпа роста потребкредитов и увеличение просрочки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ в октябре продолжили наращивать темпы роста ипотечных кредитов, замедлив прирост портфеля потребительских ссуд, свидетельствует статистика, опубликованная в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась до 2,3% (с корректировкой на секьюритизацию, проведенную двумя крупными банками суммарно на 50 млрд рублей ипотечных кредитов, без учета которой прирост был равен 1,9%) после 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. При этом рост в основном происходит за счет рыночной ипотеки, отмечает регулятор. Выдачи в рамках каждой из основных государственных программ - семейной и льготной (под 7%) - сохраняются на уровне 40 млрд рублей.

Рост потребительского кредитования в октябре, по предварительным данным, наоборот, существенно замедлился (до 1,4% с 1,7% в сентябре), что, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия введенных ранее макронадбавок (с 1 июля они повышены до допандемических уровней, а с 1 октября дополнительно ужесточены по высокомаржинальным кредитам и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой).

При этом ЦБ в октябре отмечает существенный рост просрочки по розничным ссудам - на 14 млрд рублей или 1,4% (в сентябре было снижение на 0,6%), в том числе из за менее активных продаж и списаний проблемных кредитов по сравнению с прошлым месяцем. Рост произошел главным образом в сегменте потребительского кредитования

Корпоративное кредитование показало значительный рост на 1,6%, как и в сентябре, что существенно выше среднемесячного уровня с начала года (1%); рост, как и месяцем ранее, произошел по широкому спектру индустрий. В октябре корпоративная просроченная задолженность почти не изменилась (+5 млрд рублей, или 0,2%).