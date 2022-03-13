Минпромторг возложил ответственность за перебои в поставках сахара на посредников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дефицита сахара в РФ в настоящее время нет, перебои в торговле связаны с тем, что его придерживают посредники, считает статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Об этом, как следует из видеозаписи, он заявил на совещании с металлургами, которое состоялось на минувшей неделе. Источник в одной из компаний, представитель которой принял в нем участие, подтвердил это.

"А с чего должен быть дефицит продукции? Вот нам говорят - в случае возникновения дефицита сахара, что делать? А мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене", - сказал он.

Евтухов напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания, не исключив, что "придется ими воспользоваться".

Регулирование цен на сахар в России

С конца 2020 года по июнь 2021 года цены на сахар регулировались соглашениями между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами. Оптовая цена была установлена на уровне 36 рублей за 1 кг, розничная - 46 рублей за 1 кг. В этом году большинство производителей сахара скорректировали свои торгово-сбытовые политики, в соответствии с которыми отпускные цены до 31 июля 2022 года зафиксированы на уровне 47 рублей за 1 кг.

Фиксированная цена устанавливается на сахар, поставляемый в организации розничной торговли со склада завода-производителя и упакованный в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%.

В начале марта Минсельхоз договорился с производителями сахара о том, что они будут сохранять отгрузки на уровне предыдущих периодов, без снижения объемов. Для пополнения запасов компании также планируют переработку сахара-сырца, поступающего по беспошлинной квоте.

Кроме того, на заседании подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 10 марта было одобрено решение о введении временного запрета, до 31 августа 2022 года, на вывоз сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС. Поставки в страны союза будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

По прогнозу Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в этом году увеличится до 41,5 млн тонн против 38,7 млн тонн в 2021 году.