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Ведомства спрогнозировали снижение финансовой устойчивости молочной отрасли РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минсельхоз по поручению правительства исследовали состояние молочной отрасли, включая производство сырого молока и перерабатывающей промышленности, и пришли к выводу, что без дополнительной поддержки отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям банкротство.

Это следует из письма Минэкономразвития, направленного в начале марта в аппарат правительства, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Кроме того, в связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей.

Как отмечается в письме, цены на основные компоненты себестоимости производства сырого молока росли значительными темпами. Так, в декабре 2021 года к средней цене за 2020 года рост по фуражной пшенице составил 24,7%, по премиксам - 64,3%, по комбикормам - 16,9%. Доля кормов в структуре себестоимости аграриев составляет порядка 55%, доля сырого молока в структуре себестоимости переработчиков - 74%.

Согласно приложенным к письму документам, себестоимость производства сырого молока за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 11%, рентабельность снизилась на 0,8 п.п., до 11,9%. В перерабатывающей отрасли себестоимость поднялась на 17,2%, рентабельность стала ниже на 2,8 п.п. - 5,1%.

Как считают авторы письма, для стабилизации ситуации в отрасли необходимо увеличить средства господдержки в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также на льготное кредитование и возмещение части прямых понесенных затрат. В числе мер также рекомендуется поддержка отрасли в виде субсидий на приобретение кормов.

Как сообщалось, в настоящее время правительство рассматривает возможность выделения дополнительно 10 млрд рублей на закупку кормов для крупного рогатого скота молочного направления.

Анализ ситуации в отрасли был проведен с учетом роста ключевой ставки ЦБ до 9,5%. С 28 февраля ставка была экстренно повышена до 20%.

Минэкономразвития Минсельхоз

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