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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Нефть Brent подешевела до $110,5 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в понедельник составляет $110,5 за баррель, что на $2,17 (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,41 (2,2%), до $112,67 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,6 за баррель, что на $2,73 (2,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $3,31 (3,1%), до $109,33 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

"Нефтяной рынок закладывает шансы на сближение позиций России и Украины", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Тем временем, перспектива возврата иранской нефти на мировой рынок становится все более отдаленной. На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

США заявили, что не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся ее торговли с Ираном, ради сохранения СВПД.

нефть

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