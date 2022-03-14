Зеленский назвал цели и задачи Украины на переговорах с Россией

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией является получение гарантий безопасности, а задача украинской делегации на переговорах с РФ - добиться встречи президентов.

"Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен. И наша цель - чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и безопасности", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь с воскресенья на понедельник.

Президент Украины также заявил, что представители украинской и российской делегаций ежедневно говорят по видеосвязи.

"У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

Также Зеленский назвал целью переговоров с РФ "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.

"Не как по "Будапешту" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это гарантии", - сказал президент Украины.

Ранее Зеленский называл Иерусалим возможным местом для встречи с российским президентом. Встречи на Украине, в России и Белоруссии, по его мнению, были бы "неконструктивными".

В Кремле накануне не исключили возможности встречи Путина с Зеленским, но заявили, что предварительно хотели бы понять, что войдет в ее повестку и какой результат ожидается.