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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают снижаться в понедельник, трейдеры следят за переговорами России и Украины, а также реагируют на новую волну коронавируса в Китае.

К 17:44 мск майские фьючерсы на Brent дешевлеи на лондонской бирже ICE Futures на $8,18 (7,26%) - до $104,49 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $8,67 (7,93%) - до $100,66 за баррель.

14 марта начался четвертый раунд переговоров между российской и украинской делегацией. После нескольких часов консультаций их участники решили взять техническую паузу до завтра, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Участники рынка надеются, что сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, столкнулся с новой вспышкой COVID-19. В субботу количество заболевших в стране обновило двухлетний рекорд, превысив 1,9 тысячи человек. Власти некоторых китайских провинций и крупных городов, среди которых Шэнчжэнь и Шанхай, уже приняли решение о введение ограничительных мер и даже объявили о недельных локдаунах.

Рынок все более пристально следит за ситуацией с коронавирусом в КНР, отметил Уоррен Паттерсон из банка ING.

"Это повысит опасения возможного удара по спросу. Но что также важно, это свидетельствует о том, что Китай не готов отказаться от своей политики нулевой терпимости к COVID-19", - добавил он.

Brent WTI Украина Китай

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