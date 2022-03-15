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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Самый северный в мире McDonald's приостановил работу в Мурманске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ресторан McDonald's в торговом центре "Волна" в центре Мурманска, признанный самым северным в мире, приостановил свою работу, передал корреспондент "Интерфакса".

Во вторник ресторан быстрого питания оказался закрыт, а на его дверях появилось объявление, в котором говорится о "временной остановке предприятий сети".

Самый северный в мире McDonald's открылся в Мурманске в июле 2013 года.

Как сообщалось, McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке. В РФ у McDonald's 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тыс. сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнеров.

McDonald's Мурманск

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