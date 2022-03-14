Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с апреля вырастет до $313 за тонну

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повысится до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз.

В феврале пошлина составляла $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 447 за тонну масла (мартовская - исходя из $1 371 за тонну, февральская - $1 359,2, январская - $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.