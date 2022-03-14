Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с апреля вырастет до $313 за тонну

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повысится до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз.

ЭкономикаПодсолнечное масло в Европе станет дефицитом через 4-6 недельЧитать подробнее

В феврале пошлина составляла $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 447 за тонну масла (мартовская - исходя из $1 371 за тонну, февральская - $1 359,2, январская - $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Минсельхоз РФ

Новости

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Кабмин ретроспективно разрешил эмитентам не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

Курс доллара составил 115 руб., евро - 121 руб.

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Минфин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });