Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, но намерено сохранить максимальную гибкость в ценообразовании товаров, чтобы избежать дефицита, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В рамках в том числе и ковидных ограничений у нас наработан определенный опыт взаимодействия с торговыми сетями, с производителями, этим плотно занимается министерство промышленности и торговли, министерство сельского хозяйства, федеральная антимонопольная служба. Но очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса, сохранить максимальную гибкость ценообразования, потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом", - сказал министр.

"Поэтому здесь, что называется, по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках принимаются решения. Но еще раз подчеркну - в этих условиях нам очень важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться", - подчеркнул министр.

В качестве одной из мер по снижению цен, он назвал обнуление пошлин на ввоз ряда товаров.

"У нас есть еще предложения от отраслевых ведомств, которые мы будем дальше отрабатывать - Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго - сформировали свои перечни, будем отрабатывать, и, конечно, мы будем предлагать обнулить на определенный период пошлины на эту продукцию, чтобы предприятия как можно быстрее подстроились к новой ситуации", - сказал Решетников.