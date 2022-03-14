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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Криптовалюты дорожают на заявлении Маска о том, что он не собирается их продавать

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Криптовалюты растут в понедельник на заявлении американского миллиардера и основателя компании Tesla Inc. Илона Маска о том, что он не собирается продавать их в период высокой инфляции.

"Для тех, кто хочет получить совет по этому вопросу, как правило, лучше владеть физическими активами, как дома или акции компаний, которые, по вашему мнению, производят хорошую продукцию, чем долларами в период высокой инфляции", - написал Маск в своем твиттер-аккаунте.

"У меня все еще есть биткойны, эфир и Doge, и я не собираюсь их продавать", - добавил миллиардер.

В результате, цена биткойна к 14:00 мск поднялась на 1,2%, до $39,137 тыс., согласно данным CoinDesk. Эфир (вторая по популярности криптовалюта) подорожал к этому времени на 1,8%, до $2,593 тыс.

Курс Dogecoin, созданного в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, поднялся на 2,3%, до $0,1154.

Илон Маск

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