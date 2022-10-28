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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Dogecoin подорожал на 10% после покупки Маском Twitter

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Курс криптовалюты Dogecoin подскочил на 10% в пятницу вслед за завершением Илоном Маском сделки по покупке Twitter, сообщает Market Watch.

Миллиардер ранее уже продвигал Dogecoin, и инвесторы видят новые перспективы для криптовалюты после приобретения им соцсети. Одним из способов продвижения Dogecoin, по их мнению, мог бы стать прием криптовалюты для оплаты сервисов Twitter.

Курс Dogecoin на 19:50 по Москве составляет $0,087.

В июне компания Маска SpaceX начала принимать Dogecoin для оплаты своего мерча. Tesla Inc. сделала это в январе.

Стоимость биткойна в пятницу поднялась на 1,5%, до $20,719 тыс., Ethereum - на 2,4%, до $1565.

Dogecoin США Twitter Илон Маск
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