Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом запретил вывозить из страны иностранную валюту на сумму более $10 000 по курсу Нацбанка на дату вывоза и золотые слитки.

Вводится запрет на вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота "Altyn barys" и из серебра "Kumis barys", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Указ подписан для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности. Он вступил в силу с момента опубликования.