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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяц

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России вводит ограничение в $5 тысяч в месяц на перевод за рубеж денежных средств физлицами - резидентами другим резидентам РФ, а также физлицами - нерезидентам, в том числе родственникам. Соответствующее предписание он дает уполномоченным банкам в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке.

Сумма будет определяться с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных ЦБ на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца.

Таким образом ограничивается возможность перевода денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физлиц - резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

Ограничение касается и переводов денежных средств со счетов резидентов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу других физлиц-резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, а также переводов со счетов за рубеж в пользу физлиц - нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

Помимо этого, ограничение распространяется на переводы денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за рубеж физлицам - нерезидентам, в том числе являющимися их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

ЦБ РФ

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