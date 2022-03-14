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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ASUS заявила об остановке поставок своих компьютеров в Россию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сейчас поставки персональных компьютеров ASUS в Россию "практически замерли", тайваньская компания объясняет проблемами по всей цепочке поставок и с банковскими услугами.

"Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

При этом на прямой вопрос, решила ли компания ограничить свой бизнес в России и приостановить поставку, представитель ASUS не ответил. На данный момент обслуживание клиентов идет в обычном режиме, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Также в сообщении ASUS говорится, что компания оказывает "всю возможную поддержку находящимся в его эпицентре сотрудникам ASUS и их семьям и будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации". Кроме того, компания выделит средства в размере 30 миллионов тайваньских долларов в фонд помощи пострадавшим Disaster Relief Foundation.

Ранее 14 марта глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа сообщил, что ASUS разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса из России.

ASUS Тайвань Disaster Relief Foundation Украина

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