Компания ASUS решила закрыть бизнес в России
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России, заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа в понедельник.
Она сказала, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России, отметив, что ее "первоначальная реакция" на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей "эвакуации российского бизнеса и персонала".
"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - сказала она журналистам в кулуарах парламента.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в России.