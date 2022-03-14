В ЕК считают, что еще рано обсуждать стоимость восстановления Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер счел преждевременными вопросы о стоимости и средствах восстановления Украины. Он сказал об этом на брифинге в Брюсселе. Власти Украины пока оценили ущерб от боевых действий в $100 млрд.

"Ущерб нарастает (...), приоритет в данный момент в том, чтобы поддержать Украину и украинский народ", - сказал Мамер.

Ему был задан вопрос, оценивала ли Еврокомиссия, которая обещает помощь ЕС Украине в восстановлении после военной операции, во что обойдутся Евросоюзу такие расходы, и могут ли пойти на восстановление этой страны попавшие под санкции активы российских олигархов.

Мамер ответил, что в заявлении неформального саммита ЕС в Версале 11 марта обещана помощь восстановлению Украины в принципе. "Это очень сильное заявление Европейского союза. Мы хотим помочь Украине восстановить страну", - подтвердил представитель ЕК. Вместе с тем он добавил, что, как это будет организовано, зависит от сроков окончания российской военной операции.

"Мы не в состоянии в настоящий момент высказываться и всерьез оценивать это. И мы не начнем сейчас обсуждать различные варианты финансирования для ситуации, которую мы сегодня еще не знаем. Мы не располагаем точными цифрами, и это будет возможно только, когда военные действия завершатся", - объяснил пресс-секретарь ЕК.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей в восстановлении после российской операции.