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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Страны G7 начали готовить новый пакет санкций против России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в связи с ситуацией вокруг Украины страны G7 готовят против России новый пакет санкций.

"Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций", - сказала она, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, где находится с визитом.

Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она в интервью The Telegraph сказала: "Мы обсудили, какие еще санкции мы можем ввести. Нам совершенно ясно, что кран нужно затянуть потуже".

"Санкции уже оказывают разрушительное воздействие на российскую экономику", - отметила она, добавив, что введенные ограничения "сокращают финансирование российской военной машины". Но, Западу "нужно делать больше".

По ее словам, пришло время "покончить со стратегической зависимостью от недружественных государств", включая зависимость от российских энергоносителей.

Британский премьер Борис Джонсон уже пообещал сократить импорт российской нефти и газа к концу этого года в рамках антироссийских санкций. Трасс сказала, что следует "изучить другие возможные области зависимости".

Она заявила: "Будь то минералы или редкоземельные металлы, мы должны работать над предотвращением будущих проблем до того, как они возникнут".

G7 Украина Россия

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