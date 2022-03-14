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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

"Дочка" Citi в России прекратит брать новых клиентов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Citigroup, объявившая в 2021 году о планах уйти из банковской розницы в России, намерена свернуть и другие направления российского бизнеса, говорится в заявлении исполнительного вице-президента по глобальным связям с общественностью Citi Эдварда Скайлера.

"Мы в срочном порядке приступаем к завершению оценки нашей деятельности в России. В апреле 2021 года мы объявили о своем намерении выйти из нашего потребительского бизнеса в России. Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса, и продолжить сокращать наши оставшиеся операции и риски", - говорится в блоге компании.

В Citi отметили, что для реализации этих планов потребуется время.

"Мы также решили прекратить привлекать какие-либо новые компании или клиентов. Мы оказываем помощь многонациональным корпорациям, многие из которых сталкиваются со сложной задачей свертывания своей деятельности", - заявил Скайлер.

Российский Ситибанк продолжит выполнять существующие нормативы и обязательства перед вкладчиками, а также поддерживать своих сотрудников.

Citigroup ранее сообщала, что размер риска на российские активы составляет $9,8 млрд, или 0,4% от всех активов группы.

Группа в апреле 2021 года заявила о планах выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию. Розничным бизнесом Citi интересовались Альфа-банк, Райффайзенбанк, а также ВТБ, который в августе 2021 года направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение. В январе 2022 года финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил "Интерфаксу", что банк не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citi в России. О потере интереса к российской "дочке" группы заявлял и Альфа-банк.

Citigroup США Эдвард Скайлер ВТБ Альфа-банк Райффайзенбанк

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