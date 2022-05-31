Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах
Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская Citigroup, планировавшая уйти из России, допускает возможность сохранения присутствия в РФ, но в меньших масштабах, пишут Financial Times и Reuters со ссылкой на CEO группы Джейн Фрейзер.

Citi, объявившая в прошлом году о планах уйти из банковской розницы в РФ, после начала военной операции на Украине заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

Экономика"Дочка" Citi в России прекратит брать новых клиентовЧитать подробнее

Отвечая на вопрос, будет ли Citi пытаться сохранить лицензию, Фрейзер заявила: "Мы ещё не знаем, мы не приняли решение, о том какого размера мы будем". При этом она добавила, что если присутствие и будет, то "очень небольшим".

Банк находится в процессе продажи своего розничного бизнеса в России. По ее словам, Citigroup нацелена закрыть сделку как можно быстрее.

Фрейзер сказала, что надеется на мирные переговоры с Россией, но уверенности в их результате у Citi на данный момент нет. Группа может потерять около $3 млрд при реализации неблагоприятного сценария.

Citigroup ранее сообщала, что в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд, создала резервы на $1,9 млрд под кредитные риски в России и последствия военного конфликта на Украине.

Citigroup Citi Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФ

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили Вадима Воробьева на пост президента компании

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили Вадима Воробьева на пост президента компании

В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных
Военная операция на Украине

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });