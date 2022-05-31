Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская Citigroup, планировавшая уйти из России, допускает возможность сохранения присутствия в РФ, но в меньших масштабах, пишут Financial Times и Reuters со ссылкой на CEO группы Джейн Фрейзер.

Citi, объявившая в прошлом году о планах уйти из банковской розницы в РФ, после начала военной операции на Украине заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

Отвечая на вопрос, будет ли Citi пытаться сохранить лицензию, Фрейзер заявила: "Мы ещё не знаем, мы не приняли решение, о том какого размера мы будем". При этом она добавила, что если присутствие и будет, то "очень небольшим".

Банк находится в процессе продажи своего розничного бизнеса в России. По ее словам, Citigroup нацелена закрыть сделку как можно быстрее.

Фрейзер сказала, что надеется на мирные переговоры с Россией, но уверенности в их результате у Citi на данный момент нет. Группа может потерять около $3 млрд при реализации неблагоприятного сценария.

Citigroup ранее сообщала, что в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд, создала резервы на $1,9 млрд под кредитные риски в России и последствия военного конфликта на Украине.