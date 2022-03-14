РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия для сохранения стабильности на внутреннем рынке планирует запретить экспорт зерна и сахара.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале, в понедельник она завизировала "внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы - до 30 июня текущего года". Срок начала действия этой меры она не назвала.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе, запрет может быть введен с 15 марта.

"Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных зерновых культур с 15 марта по 30 июня текущего года включительно", - сказали в пресс-службе аграрного ведомства.

Как пояснила Абрамченко, вывоз зерна в пределах экспортной квоты по отдельным лицензиям будет разрешен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, с которой ознакомился "Интерфакс", в документе определены случаи, на которые не распространяется временный запрет. "В частности, временный запрет не распространяется на зерновые культуры, вывозимые с территории Российской Федерации на основании разовых лицензий на экспорт", - говорится в документе.

Разовые лицензии выдает Минпромторг экспортерам зерна, получившим долю в квоте. Квота на экспорт зерна действует в РФ с 15 февраля 2022 года. Ее объем составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она не распространяется на поставки в ЕАЭС.

Таким образом, под ограничения подпадает экспорт зерна в страны ЕАЭС.

Согласно пояснительной записке, поставки зерна в страны союза значительно выросли по сравнению с 2021 годом. "Проект постановления направлен на недопущение "перетекания" зерна в государства - члены ЕАЭС, повышение эффективности принятых Российской Федерацией ограничительных мер на зерновом рынке", - говорится в документе.

Как сообщила Абрамченко, экспорт сахара в страны ЕАЭС будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.

"Конечно, это временная мера для сохранения объемов внутри страны. Она позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков", - написала Абрамченко.

Как сообщалось, РФ с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март). В частности, экспорт пшеницы снизился на 30,9%, до 23 млн тонн, ячменя - на 34,7%, до 2,9 млн тонн, кукурузы - на 21,7%, до 1,8 млн тонн.

По оценкам экспертов зернового рынка, в страны ЕАЭС экспортируется ежегодно 2-3 млн тонн зерна.

По данным ФТС, которые приводит Союзроссахар, в 2021 году РФ экспортировала 440 тыс. тонн сахара. С начала текущего сезона (сахарный сезон - август-июль) по февраль экспортировано 250 тысяч тонн.

Решение о введении временного запрета на экспорт зерна и сахара одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ на заседании 10 марта.