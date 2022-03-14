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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вывозить из России зерно в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешено, сообщила в Telegram вице-премьер Виктория Абрамченко в телеграм-канале.

"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен", - сообщила она.

Вице-премьер также сообщила, что для партнеров по ЕАЭС вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.

В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР.

"Конечно, это временная мера, для сохранения объемов внутри страны. Она позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков", - написала Абрамченко.

Ранее 14 марта Минсельхоз сообщил, что предлагает 15 марта по 30 июня запретить экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Виктория Абрамченко Минсельхоз Минпромторг ДНР ЛНР ЕАЭС

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