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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Финский девелопер SRV намерен ускорить свой уход из России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Финский девелопер SRV Group, владелец "Охта Молл" в Петербурге, сообщил, что ищучает возможность ускорить уход из России и развивать бизнес в стране не намерен из-за Украины.

"С шоком и грустью мы следили за нападением и страданиями людей, - говорится в заявлении компании. - У SRV больше нет строительного бизнеса в России. Мы выступали в качестве частичных инвесторов в трех торговых центрах, и наша цель заключалась в постепенном сокращении нашей деятельности на российском рынке путем продажи нашей доли в торговых центрах. Мы изучаем возможность ускорить свой уход из России".

Сейчас торговые центры SRV Group продолжают работу в России, но при этом компания намерена прекратить закупку российских стройматериалов.

SRV ведет свою деятельность в Финляндии, России и Эстонии с 1987 года. В России SRV специализируется на развитии и строительстве коммерческой недвижимости. С участием группы реализованы, в частности, такие проекты, как ТРЦ "Жемчужная Плаза" и ТРЦ "Охта Молл" в Петербурге, магазин Decathlon в Мытищах, ТК "Мега" в Калининграде.

SRV Group Петербург Охта Молл Украина Петербург Финляндия Эстония Мытищи Decathlon

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