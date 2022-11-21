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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Финский девелопер SRV продал свою долю в ТЦ "Охта Молл" в Петербурге

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Финский девелопер SRV Group и его партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали кипрской инвестиционной компании Geomare Investments Limited свои доли в Jupiter Realty 1 BV, владеющей торговым центром "Охта Молл" в Петербурге, сообщает пресс-служба девелопера.

SRV напрямую принадлежали 45% в торговом центре "Охта Молл" и косвенно - около 27%. Также компания занималась операционной деятельностью торгового центра.

Отмечается, что продажа актива не повлияла на операционную прибыль SRV.

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После продажи доли в ТЦ "Охта Молл", SRV остается совладельцем еще двух торговых центров в РФ через дочерние компании, а также одного земельного участка. Сейчас SRV продолжает переговоры, направленные на продажу оставшихся активов в РФ.

В марте девелопер SRV Group заявил, что у компании больше нет строительного бизнеса в России, в дальнейшем развивать бизнес в России не планируется. При этом российские торговые центры компании продолжили работу.

SRV ведет свою деятельность в Финляндии, России и Эстонии с 1987 года. В России SRV специализируется на развитии и строительстве коммерческой недвижимости. С участием группы реализованы, в частности, такие проекты, как ТРЦ "Жемчужная Плаза" и ТРЦ "Охта Молл" в Петербурге, магазин Decathlon в Мытищах, ТК "Мега" в Калининграде.

SRV Петербург Охта Молл Geomare
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