Финская железнодорожная VR Group прекратит принимать грузы российских отправителей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

"По независящим от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, погруженных в вагоны собственности АО "ВТБ Лизинг", АО "ВЭБ-лизинг" и ГРК "ВЭФ.РФ"", - сообщается в письме VR Group на имя замглавы ОАО "РЖД" Алексея Шило, рассказал "Интерфаксу" источник в отрасли (копия письма есть в редакции).

Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий", АО "МХК Еврохим", ПАО "Северсталь", ПАО "Тольяттиазот", ООО "Томет" и транспортных средств, принадлежащих этим компаниям.

1 марта VR Group сообщила, что прекращает сотрудничество с ОАО "РЖД" на фоне украинского конфликта до особого распоряжения.