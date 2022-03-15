Сбербанк планирует продлить срок действия карт, истекающий после марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует продлить срок действия дебетовых и кредитных карт, истекающий в апреле 2022 года и позже, говорится в сообщении банка.

"Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - заявил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев (его слова приведены в сообщении).

Клиенты Сбербанка в ближайшее время получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, отмечает кредитная организация.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работать на российском рынке. Владельцы карт этих платежных систем не могут расплатиться ими за границей, а также на иностранных сайтах. При этом карты этих платежных систем продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия, так как операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").

Многие крупные банки уже заявили о продлении работы карт Visa и Mastercard и после истечения срока их действия (некоторые игроки сделали их бессрочными).