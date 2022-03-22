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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:42

Бизнес-омбудсмен предложил снизить до 0,5% ставку эквайринга по картам "Мир"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину снизить размер банковской комиссии при оплате картой "Мир" до 0,5%, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"С учетом изменения характера деятельности на территории РФ платежных систем Visa и MasterCard, предлагаем снизить до 0,5% на срок не менее трех лет размер комиссии при оплате картой, выпущенной в платежной системе "Мир", - говорится в письме Титова.

Ограничение ставки эквайринга действовало в 2020 году в качестве меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего из-за распространения коронавирусной инфекции, напомнил бизнес-омбудсмен.

В стране установлено более 2,5 млн терминалов для приема банковских карт, только в торговле оборот безналичных платежей по картам превышает 20 трлн рублей в год, а завышенный размер банковской комиссии за использование эквайринга превратился в одну из серьезных проблем для предпринимателей, отметил Титов.

"Комиссия на эквайринг, установленная кредитными учреждениями, составляет в среднем 2-2,5% для субъектов малого и среднего бизнеса и около 1,5% для крупных игроков. Фактически это не что иное, как оборотный квазиналог", - говорится в письме.

Проблему завышенных комиссий на эквайринг обсуждали на совещании в аппарате омбудсмена по проблемам торговли. Участники совещания отметили, что оплата эквайринга вышла на третье место по весу в структуре затрат торговых предприятий. А система быстрых платежей (СБП), которую Банк России продвигает в качестве альтернативы эквайрингу, не стала его полноценной заменой в глазах потребителей в силу наличия разнообразных бонусов на пластиковых картах.

Борис Титов карта Мир Михаил Мишустин Visa MasterCard Банк России СБП
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