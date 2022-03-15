"Норникель" сохранит долгосрочные инвестпланы, несмотря на "аномальные явления"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" , несмотря на аномальные явления на товарных рынках и логистические сбои при поставках продукции, сохраняет все долгосрочные инвестиционные планы и отмечает желание клиентов сохранить контракты.

"Мы не меняем нашего видения, наши металлы по-прежнему востребованы для экономики будущего, для перехода к "зеленой" экономике. [В долгосрочном горизонте] мы продолжаем реализацию всех наших инвестиционных планов", - заявил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий в ходе прямой линии с вице-президентами "Норникеля".

"Наши продажи продолжаются. У нас есть уверенность в нашем будущем. Наши металлы востребованы на рынках. Никто из наших клиентов не настроен на разрыв контрактов. Хотя, безусловно, мы видим ряд логистических затруднений", - добавил он.

Компания не планирует сокращений персонала, отметила старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

"Более того, "Норникель" планирует в этом году наем новых сотрудников. У нас большая инвестиционная программа и большая потребность в квалифицированных кадрах. Мы не планируем сокращений где бы то ни было, на любых наших площадках. Мы приложим все усилия к тому, чтобы полностью сохранить наш социальный пакет (корпоративную медицину, санаторно-курортное лечение, жилищные программы)", - сказала Зелькова.