Аналитики отметили рост российских цен на зерно с прошлой недели

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в России начали быстро расти цены на зерно, следует из мониторинга аналитических компаний.

"На прошедшей неделе внутренний зерновой рынок начал пробуждаться после двухнедельной паузы, вызванной началом спецоперации на Украине", - говорится в сообщении компании "ПроЗерно".

Так, цены на пшеницу 3 класса (EXW с НДС) на Урале за неделю выросли сразу на 450 рублей, до 18 950 рублей за тонну, в Сибири - на 335 рублей, до 18 133 рублей, на юге - на 285 рублей, до 17 583 рублей, в центре - на 215 рублей, до 17 433 рублей.

По темпам роста цен на пшеницу 4 класса лидерами стало Черноземье. Здесь это зерно подорожало на 450 рублей, до 17 050 рублей. В центре цена повысилась на 365 рублей, до 17 100 рублей, на Урале - на 350 рублей, до 17 950 рублей, на юге - на 285 рублей, до 17 333 рублей за тонну.

Активная ценовая динамика отмечена и на рынке пшеницы 5 класса. На юге это зерно подорожало на 350 рублей, до 16 967 рублей, на Урале - на 325 рублей, до 17 575 рублей. Заметный рост был и в других регионах.

Наибольший рост отмечен на рынке ячменя, где на юге цены взлетели сразу на 835 рублей, до 17 517 рублей за тонну. В центре и Черноземье рост составил 350-365 рублей, до 15 800 и 15 850 рублей за тонну соответственно.

Резко развернулись вверх и цены на кукурузу. В центре это зерно подорожало на 685 рублей, до 15 517 рублей за тонну, в Черноземье - на 670 рублей, до 15 188 рублей, на юге - на 615 рублей, до 16 200 рублей.

В то же время цены на рожь в основном снижались, за исключением Урала, где они выросли на 335 рублей, до 14 500 рублей за тонну.

По данным "СовЭкона, закупочные цены на пшеницу (протеин 12,5%) выросли с 17,25 тыс. рублей до 18,75 тыс. рублей за тонну (без НДС). "Рост связан со стремительным ослаблением рубля вкупе с быстрым ростом мировых цен в последние недели. Темпы отгрузок из черноморских портов постепенно растут", - сообщают аналитики.

По их прогнозу, рост рублевых цен продолжится - они будут отыгрывать девальвацию в последние недели.

"Совэкон" повысил оценку экспорта пшеницы из России в марте с 1,2 млн до 1,6 млн тонн.

Правительство 14 марта запретило экспорт зерновых из России в страны ЕАЭС до 30 июня. Запрет коснется пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. "Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений", - объяснили чиновники.