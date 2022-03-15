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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Maersk рассчитывает завершить операции с контейнерами из РФ до конца апреля

Maersk рассчитывает завершить операции с контейнерами из РФ до конца апреля
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Датская A.P Moeller-Maersk A/S рассчитывает завершить все контейнерные операции с российскими контейнерами до конца апреля.

"Остановить бизнес в такой стране, как Россия, не так-то просто. До начала военной операции у нас было более 50 тыс. заявок на перевозку контейнеров в Россию ... Мы ожидаем, что нам потребуется время до конца апреля, чтобы так или иначе вывезти все контейнеры (из загруженных портов Европы - ИФ)", - сказал глава A.P. Moeller-Maersk A/S Сорен Скоу на годовом собрании акционеров компании во вторник.

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Кроме того, по его словам, сегодня в России находится порядка 50 тыс. контейнеров Maersk, в основном порожних. "Они нам нужны, мы бы не хотели оставлять их в России", - добавил он.

"Поэтому у нас все еще будет несколько судоходов в российские порты", - сообщил Скоу.

Как сообщалось, Maersk в ответ на начало военной операции на Украине объявил о прекращении с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России. При этом запрет не распространялся на перевозку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Позже Maersk сообщил о приостановке приема новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска.

APM Terminals (терминальная структура A.P. Moeller-Maersk A/S, владеет 30,75% акций Global Ports) в пятницу заявила о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports. При этом APМT проинформировал, что его представители продолжат работать в совете директоров и исполнять свои обязательства перед компанией до завершения выхода APMT из ее капитала.

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

Maersk Россия

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