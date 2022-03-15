Глава Moller-Maersk сказал, что экономику РФ ждет много сложных лет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Решение датской A.P. Moller-Maersk A/S о прекращении работы с Россией будет дорогостоящим, однако является абсолютно верным как с моральной точки зрения, так и с финансовой, заявил председатель совета директоров компании Джим Хагеманн Снабе в интервью агентству Bloomberg.

"Россию ждут трудности в течение многих, многих лет", - сказал Снабе.

Стране придется столкнуться со сложностями и в долгосрочной перспективе, поскольку бывшие торговые партнеры находят альтернативу российским энергоносителям и пшенице, отметил он.

Maersk, на долю которой приходится порядка 17% глобальных контейнерных перевозок, объявила о намерении продать доли в четырех российских портах в связи с конфликтом на Украине, а также прекратила принимать заказы на перевозку контейнеров в Россию и из РФ.

Уход Maersk из России будет "дорогостоящим" для компании, однако это имеет смысл, поскольку экономика страны не будет расти "очень долгое время", заявил Снабе.

"Это решение, основанное на моральном аспекте, однако также является верным с финансовой точки зрения на долгосрочную перспективу, - сказал он. - Maersk имеет большой опыт того, как справляться с кризисами, поскольку компания делала это много раз за свою историю".

"После прошлогоднего общего собрания акционеров мир в очередной раз резко перевернулся с ног на голову", - заявил позже Снабе, выступая на годовом собрании акционеров.

По его словам, "мировая торговля еще больше пострадала из-за политических конфликтов", из-за ситуации на Украине". "Это, вероятно, самая критическая ситуация в Европе со времен холодной войны, что вызывает очень большое беспокойство", - отметил Снабе.

"Мы решили послать четкий сигнал своим решением уйти из России. Мы приостановили прием заказов на перевозку контейнеров в/из России, мы прекратили покупать российскую нефть (суда Maersk заправлялись бункерным топливом в портах РФ - ИФ) и решили отказаться от всех российских активов и деятельности", - сказал он.

Как сообщалось, Maersk в ответ на начало военной операции на Украине объявил о прекращении с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России. При этом запрет не распространялся на перевозку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Позже Maersk сообщил о приостановке приема новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск.

APM Terminals (терминальная структура A.P. Moeller-Maersk A/S, владеет 30,75% акций Global Ports) в пятницу заявила о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports. При этом APМT проинформировал, что его представители продолжат работать в совете директоров и исполнять свои обязательства перед компанией до завершения выхода APMT из ее капитала.

Снабе покидает пост главы совета директоров Maersk во вторник, его место займет Роберт Маерск Уггла, правнук основателя компании.

A.P. Moeller-Maersk A/S является мировым лидером в сфере контейнерных перевозкок и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.