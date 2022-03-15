Очередной пакет санкций ЕС против России вступил в силу

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Согласованный четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине был опубликован во вторник в Официальном журнале ЕС и вступил в силу.

"Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза", - отмечается в журнале.

Ранее сообщалось, что новые санкции Евросоюза в отношении России предусматривают запрет на инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

"Согласованные меры включают в себя: запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических ресурсов в ЕС", - говорилось в заявлении Еврокомиссии, опубликованном ранее во вторник.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции. "Запрет на импорт той сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС", - отмечалось в заявлении.

В нем также указано, что эта мера приведет к потере Россией экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены среди третьих стран, отмечала Европейская комиссия.

Кроме того, как сообщалось, вводится запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Помимо этого, Совет ЕС объявил во вторник, что Евросоюз вместе с рядом других членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорился отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

"Это приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО", - говорилось в опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии, которая приветствовала решение Совета.

В документе утверждалось, что эти меры "полностью обоснованы в соответствии с законодательством ВТО".