Что произошло за день: вторник, 15 марта

Санкции ЕС и Великобритании, выход России из Совета Европы, новый президент Туркменистана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Они включают, в частности, полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями, на экспорт в Россию предметов роскоши, на новые инвестиции в сфере энергетики РФ (с исключениями), на импорт из РФ части сталелитейной продукции и на присвоение рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям. Из числа крупных фигур бизнеса в санкционный список попали Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Виктор Рашников, Александр Шохин, Тигран Худавердян.

- Великобритания внесла в санкционный список около 350 российских физических и юридических лиц. В их числе - Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу. Кроме того, Лондон запретил экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввел новый, 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, включая водку.

- Россия объявила о персональных санкциях против Джо Байдена, Энтони Блинкена и еще 11 человек. В МИД РФ заявили, что Россия не отказывается от официальных связей с лицами из стоп-листа, если это будет отвечать национальным интересам страны.

- Москва приняла решение о выходе из Совета Европы. Соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в результате Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

- Рубль закрыл торги вторника повышением к доллару и евро. Курс доллара США составил 110,1 руб. в 19:00 (-4 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов) евро стоил 118,5 руб. (-1,45 рубля).

- Обвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонии и штраф в 1 млн 200 тыс. рублей. Прокуратура также попросила суд о том, чтобы Навальный отбывал наказание за особо крупное мошенничество и неуважение к правосудию в колонии строгого режима. Приговор будет вынесен 22 марта.

- Сотрудница "Первого канала" оштрафована на 30 тысяч рублей. Останкинский суд Москвы признал Марину Овсянникову виновной по статье об организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой в прямом эфире хулиганством.

- Александр Хинштейн заявил, что пользователей Instagram не будут наказывать за новые посты. По его словам, даже после возможного признания этой соцсети экстремистской ответственность будет наступать только за публикации, нарушающие закон.

- Сердар Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана. Инаугурация состоится 19 марта.