Лондон ввел санкции против глав "Рособоронэкспорта", "Россетей" и ряда других бизнесменов

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Великобритания во вторник ввела санкции еще против ряда российских предпринимателей, в том числе в отношении генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, главы ПАО "Россети" Андрея Рюмина и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте британского правительства, санкции в отношении этих лиц предусматривают замораживание активов.

Под санкции также попала бывшая супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина.

Ранее во вторник Великобритания ввела санкции в отношении около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьера РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В санкционный список Великобритании попали также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Также в списке значится предприниматель Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга - Павел. В списке есть и бизнесмен Дмитрий Мазепин, его сын Никита, а также представитель МИД РФ Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Позднее Великобритания включила в санкционные списки ряд российских компаний. В их числе - российская страховая компания "Согаз", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", компания "Роснефть-Аэро".