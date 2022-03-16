Что случилось этой ночью: среда, 16 марта

Голосование ПАСЕ за выход РФ из Совета Европы, новые антироссийские санкции Великобритании, подписание Байденом бюджета администрации США на сумму в $1,5 трлн

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы. "За" высказались 216 человек, трое воздержались. В организации заявили, что Российская Федерация более не может быть в ней государством-членом.

- Лондон ввел санкции против глав "Рособоронэкспорта", "Россетей" и ряда других бизнесменов. Под ограничения также попали бывшая супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

- Байден подписал бюджет администрации США на сумму в $1,5 трлн. Из этих средств $13,6 млрд предназначены для помощи Украине. Проект согласовывался месяцами, пока не был представлен в окончательном виде Конгрессу США на прошлой неделе.

- Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру. В Официальном журнале ЕС в перечне запретов для экспорта также указаны круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, трюфели, сигары и духи.

- Зеленский назвал "более реалистичными" позиции делегаций Украины и РФ на переговорах. Он добавил, что "еще нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины", отметив, что это "тяжело, но важно". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся в среду.